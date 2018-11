Toeristen bij Kinderdijk: geen idee dat hier ook echt mensen wonen

Ze konden het maar moeilijk geloven, daar bij de molens van Kinderdijk. De toeristen, die langs de oerhollandse uitzichten liepen, hadden er nauwelijks woorden voor dat er écht mensen wonen in die molens.

Bewoners van de molens bij het regenachtige Kinderdijk deelden zaterdag ansichtkaarten uit. Op die kaarten geven ze aan dat er sprake is van overtoerisme.

"Het is geen museum", legt een van de bewoners uit aan de verbijsterde toeristen. "Ik denk dat ik het ook niet prettig zou vinden als er elke dag mensen in mijn huis zouden komen", reageert een Amerikaanse toerist.

Per jaar komen er 600 duizend bezoekers naar de molens van Kinderdijk. En dat is tienduizend bezoekers per bewoner per jaar, staat op ansichtkaarten die de Kinderdijkers uitdelen.

"Het is alsof het dieren zijn in de dierentuin", vertelt een Poolse toerist in het Engels. "Als ze aan de hekken rammelen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen."

Eerder lieten de bewoners al weten dat ze hopen dat de gemeente Molenwaard kan bemiddelen tussen de molenbewoners en de organisatie die het werelderfgoed beheert.