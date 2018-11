Opstootje in vervangende NS-bus: drie arrestaties

Als je vanwege werkzaamheden een deel van je treinreis per bus moet afleggen, is dat nooit leuk. Maar tussen Zwijndrecht en Schiedam-Centrum liept het zaterdagochtend wel heel erg uit de hand. Een kotsende passagier leidde daar tot een opstootje en uiteindelijk zelfs tot drie arrestaties.

"Iemand moest overgeven in de bus en dat was waarschijnlijk de aanleiding voor het opstootje", zegt een woordvoerster van de NS tegen RTV Rijnmond. "De buschauffeur is de reiziger gaan helpen, die werd zelf aangevallen, toen kwam er nog een chauffeur bij en daarna moest de politie ter plaatse komen."

Daarna moesten de chauffeurs aangifte doen en dus konden ze in de tijd niet rijden. Daardoor liep de drukte nog verder op. En dat was nog niet het enige. De woordvoerder: "Het was ook nog eens slecht weer en er was een ongeluk gebeurd op de weg. Dat is echt de wet van Murphy, ja."



"Het gaat eigenlijk altijd mis"

Vervolgens zijn er volgens de NS tien extra bussen ingezet. "De rest van de dag ging het wel goed." Reizigersorganisatie ROVER zegt dat het eigenlijk bijna altijd misgaat, wanneer er vervangende bussen worden ingezet door de NS.

"Over het algemeen is dat niet echt goed geregeld. Er zijn vaak lange wachtrijen, want de capaciteit van een bus is nu eenmaal niet te vergelijken met die van de trein", zegt een woordvoerder van ROVER. "Het is sowieso niet prettig voor de reiziger. Wij pleiten er altijd voor om meer bussen in te zetten. De noodzaak daarvan blijkt nu maar weer."

"Volgende keer beter"

De woordvoerder van de NS erkent zich deels wel in de kritiek. "We weten dat het altijd lastig is met bussen, mensen reizen nu eenmaal liever met de trein. En extra overstappen is ook lastig. Maar dit konden we echt niet zien aakomen, zo'n opstootje en dan ook nog een ongeluk."

Hopelijk gaat het een volgende keer soepeler: "We proberen het altijd goed af te stemmen op het aantal reizigers, dat gaat wel eens mis. Maar we kijken naderhand altijd hoe het een volgende keer beter kan, dat zal nu ook gebeuren."

De politie kon het aantal van drie arrestaties desgevraagd niet bevestigen.