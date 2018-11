De Botlekbrug beleefde zaterdagavond een "jubileum". Het was de 125e storing sinds de oplevering, drie jaar geleden.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er opnieuw problemen met de vergrendeling. Dat was afgelopen woensdag ook al zo.

Sinds de brug in de zomer van 2015 werd vernieuwd, is het vaak raak. De Nieuwe Botlekbrug is een belangrijke route voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen, die niet door de Botlektunnel mogen.