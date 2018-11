Koning zet schrijfrobot aan het werk met de Statenvertaling

Koning Willem-Alexander heeft in Dordrecht de tentoonstelling geopend over de Synode van Dordrecht.

De expositie blikt terug op de grote kerkvergadering die in november 1618 (dit jaar 400 jaar geleden begon). De Synode moest een einde maken in de godsdienststrijd tussen de remonstranten en de contraremonstranten.

Een van de uitkomsten van de vergadering, die zeven maanden duurde, was dat voor het eerst een bijbel officieel in het Nederlands werd vertaald.

Een robot gaat deze Statenvertaling herschrijven. Koning Willem Alexander drukte vanavond op een knop, waarmee de robot aan de klus begon, die ook zeven maanden gaat duren.

De tentoonstelling over de Synode in Dordrecht is nog te zien tot en met mei.