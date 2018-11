'Opgepakte terreurverdachten oefenden met wapens op vakantiepark'

Leden van de opgerolde terreurgroep die een aanslag wilde plegen in Nederland, kregen terrorismetraining op een vakantiepark in Weert. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Tot die groep behoorde ook mannen uit Rotterdam en Vlaardingen.

Van de groep waren vier van de zeven verdachten aanwezig. Ook twee politie-infiltranten waren erbij. Zij deden alsof ze de spullen leverden en gaven de training.

De ontmoeting vond volgens RTL plaats op vakantiepark Weerterbergen in Weert, van Roompot. Vooraf was afluisterapparatuur in het huisje geplaatst.

De politie-infiltranten leverden handvuurwapens aan de leden van de terreurgroep. In het huisje waren ook kalasnjikovs en bomvesten. Die waren onklaar gemaakt.

Kort nadat de verdachten het vakantiepark verlieten werden ze opgepakt. In Arnhem werden de drie andere verdachten aangehouden.

RTL Nieuws meldde eerder dat de terreurverdachten de Gay Pride in Amsterdam zouden hebben genoemd als mogelijk doelwit.