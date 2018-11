'Terreurverdachten trainden op vakantiepark'

Leden van de opgerolde terreurgroep, die een aanslag wilde plegen in Nederland, kregen eind september een terrorismetraining op een vakantiepark in het Limburgse Weert. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.Tot de groep behoorden ook drie mannen uit Rotterdam en Vlaardingen.

Op het vakantiepark waren vier van de zeven verdachten aanwezig. Ook twee politie-infiltranten waren erbij. Zij leverden wapens aan de groep en gaven de training.

Vooraf was afluisterapparatuur geplaatst in het huisje van Roompot-vakantiepark Weerterbergen. Op die manier wilde de politie bewijsmateriaal tegen de mannen verzamelen. In het huisje lagen ook twee kalasjnikovs en bomvesten. Alle wapens waren vooraf onklaar gemaakt.

Gay Pride

Kort nadat de verdachten op 27 september het vakantiepark verlieten, werden ze opgepakt. In Arnhem werden dezelfde dag nog drie andere verdachten aangehouden.

Volgens justitie was de groep van plan om een aanslag te plegen bij een groot evenement in Nederland. Het was de bedoeling dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Hoofdverdachte Hardi N. (34) zou de Gay Pride in Amsterdam hebben genoemd als mogelijk doelwit. Het was de bedoeling om daar een autobom te laten afgaan.

Er zou nog een andere doelwit zijn geweest: een nachtclub. De verdachten wilden via de noodingangen naar binnen sluipen om daarna tussen het uitgaanspubliek te gaan schieten en zichzelf op te blazen.

Een van de verdachten zou hebben gezegd dat ze iets soortgelijks wilden doen als "de broeders in Frankrijk". Dat lijkt een verwijzing naar de bloedige aanslagen in Parijs, in november 2015. Daarbij vielen op verschillende plaatsen in de stad in totaal 137 doden en meer dan vierhonderd gewonden.

Al Qaida

Spil van de opgerolde terreurgroep is Hardi N., oorspronkelijk afkomstig uit Irak. Hij werd in 2014 ook al opgepakt. N. wilde toen uitreizen naar het strijdgebied van IS. Hij zou plannen hebben gehad om zich aan te sluiten bij Al Nusra, een terroristische organisatie die banden heeft met Al Qaida.

Zelf beweerde hij dat hij naar het gebied wilde om weeskinderen te helpen. Maar het gerechtshof geloofde dat niet. In hoger beroep werd hij veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 21 voorwaardelijk.

Hardi N. is ooit getrouwd met een vrouw uit Rotterdam, die zich bekeerde tot de islam. Inmiddels is het koppel gescheiden.

Een andere verdachte uit de groep, Waïl el A. (21), was kort voordat hij eind september werd gearresteerd in de Herastraat in de Rotterdamse wijk 110 Morgen gaan wonen. Ook hij kwam al eerder met justitie in aanraking.

Samen met een compaan was hij in de zomer van 2015 opgepakt bij de grens met Syrië. Het duo werd hiervoor veroordeeld tot twee en drie jaar celstraf. Hun zaken lopen nog in hoger beroep.

Waïl el A. had een grondwerkbedrijf en werd vorig jaar opgepakt op de militaire vliegbasis Volkel, omdat hij daar verdachte foto's maakte. Hij kreeg hiervoor geen straf.

Bokskampioen

Verdachte Morad M. (21) werkte als invalkracht voor het bedrijf van El A. Hij was ooit Nederlands jeugdkampioen boksen en werd gecoacht door voormalig profbokser Orhan Delibas.

Zijn bokscarrière strandde, omdat M. steeds sterker radicaliseerde. Hij had zich kort voor zijn arrestatie in september vanuit Arnhem in de Paulus Buysstraat in Vlaardingen gevestigd.

Morad M. is de halfbroer van Alderkarim A., die in 2015 in Syrië om het leven kwam. A. werd bekend door een YouTube-filmpje vanuit het strijdgebied, waarin hij zijn "broeders" oproept om een sterke daad te stellen tegen de Nederlandse overheid.

De opgerolde terreurgroep werd al sinds april in de gaten gehouden. Volgens de politie wilden de leden in augustus al toeslaan, maar hadden ze daarvoor toen nog niet het materieel.

Op het vakantiepark in Weert zouden de plannen voor een aanslag een stuk concreter zijn geworden.