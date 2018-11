KCC en PKC starten met overwinning in Korfbal League

De regionale korfbalclubs DeetosSnel, KCC/SO natural en PKC/SWKGroep zijn zaterdag van start gegaan in de Korfbal League, het hoogste niveau van Nederland. Twee van deze drie ploegen begonnen foutloos. Vooral de zege van KCC was een bepalende.

De ploeg uit Capelle aan den IJssel klopte in sporthal Schenkel concurrent DVO/Accountor uit Bennekom (25-21). KCC, dit seizoen gecoacht door Erik Wolsink, kende een prima start en leidde na zes minuten met 5-0. De gasten knokten zich terug tot 6-6, waarna beide teams elkaar in de eerste helft nagenoeg in evenwicht hielden. KCC gingen uiteindelijk met een 12-10 stand de rust in.

Na de thee trok de thuisploeg het duel naar zich toe. KCC sloeg zelfs een gat van zeven treffers (23-16). DVO verkleinde de achterstand nog enigszins, maar de eerste competitiezege kwam voor KCC niet meer in gevaar (25-21).

In Sportclub Rijnmond is aanstaande maandag een reportage over KCC-DVO te zien. Bij de ploeg uit Bennekom staat Richard van Vloten als trainer aan het roer. Hij hield vorig seizoen KCC nog in de Korfbal League na een bizarre ontknoping op de laatste speeldag tegen zijn toekomstige club. Ook zal in de reportage Gertjan Meerkerk centraal staan, die dezelfde overstap als zijn trainer maakte.

Sportclub Rijnmond volgt maandag direct na FC Rijnmond op TV Rijnmond. De uitzending begint om 17:23 uur en wordt vervolgens ieder uur herhaald.

PKC

De titelkandidaat maakte in eigen huis geen fout tegen Blauw-Wit uit Amsterdam (32-18). De Papendrechters sloegen voor de rust al een flink gat van tien treffers (18-8), die door de bezoekers niet meer rechtgetrokken kon worden.

Bij PKC coachte Daniel Hulzebosch zijn eerste duel. Laurens Leeuwenhoek werd topschutter van de wedstrijd met negen treffers. PKC heeft als doelstelling om voor het eerst sinds drie jaar weer landskampioen te worden.

DeetosSnel

In Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan had DeetosSnel uit Dordrecht een moeilijke avond. KZ/Thermo4U versloeg de promovendus met 28-14. Na twaalf minuten leidde de Dordtenaren nog met 5-2. De Noord-Hollanders wisten deze achterstand nog weg te poetsen. DeetosSnel wil zich dit jaar in de Korfbal League handhaven.

Competitiestart

Voor het eerst in de historie zijn drie van de tien ploegen uit de drukst bezochte Nederlandse zaalcompetitie afkomstig zijn uit onze regio.