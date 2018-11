Zaalsporten: teams Sliedrecht Sport winnen weer, Binnenland koploper

De volleybalploegen van Sliedrecht Sport hebben zaterdagavond weer in de eredivisie kunnen winnen. De Sliedrechtse dames klopten Talentteam in sporthal De Basis in drie sets (25-16, 25-15 en 25-17). Het mannenteam zegevierde in Barneveld met 4-1 (14-25, 15-25, 25-19 en 18-25) tegen hekkensluiter Advisie/SSS.

In de eredivisie dames is landskampioen Sliedrecht Sport na zes duels tweede met vijftien punten. Sliedrecht Sport blijft in de eredivisie heren als promovendus sterk presteren. De heren van coach Paul van der Ven staan stevig in het linkerrijtje met vijftien punten uit zes wedstrijden.

Basketbal

Feyenoord Basketball boekte in het Topsportcentrum tegen Aris Leeuwarden de derde zege op rij in de dutch basketball league. De Rotterdammers stuurden de Friezen met een 83-72 nederlaag naar huis. Het team van coach Richard den Os ging de rust al met een 43-30 voorsprong in. Feyenoord Basketball heeft na negen duels in totaal zes punten verzameld en is zevende.

4Consult/Binnenland had in sporthal De Driesprong tegen Lekdetec.nl een goede avond. De basketbalsters uit Barendrecht was namelijk met 65-58 te sterk voor het bezoekende team uit Bemmel. De ploeg van coach Joost van Rangelrooy sloot het eerste kwart met een 19-17 voorsprong af, waarna Binnenland niet meer in problemen kwam.

Na deze overwinning is de Barendrechtse formatie koploper in de basketball league dames met tien punten uit zes duels. Solar Grasshoppers uit Katwijk, de naaste belager van Binnenland, achtervolgt met één duel minder op twee punten.

Waterpolo

ZPB H&L Productions bood in het thuisduel tegen Polar Bears uit Ede goed weerstand. De ploeg uit Barendrecht kwam echter niet als winnaar uit het zwembad (8-10). De mannen van coach Zoran Stanisic stonden meerdere keren aan de leiding, maar bij een stand van 6-6 liepen de gasten uit. ZPB heeft na zes duels nog maar drie punten in de eredivisie heren en bevindt zich op de elfde plek.

SVH verloor de kelderkraker bij ZPC Amersfoort met één treffer verschil (11-10). De Rotterdammers staan met nul punten in zes wedstrijden nog steeds onderaan in de eredivisie heren.

Ook de dames van ZPB gingen in eigen huis onderuit. De Barendrechtse formatie verloren flink van het vrouwenteam van Polar Bears (8-17). Na twee duels is ZPB in de eredivisie dames nog zonder punten.