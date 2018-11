Feyenoord wint 'topper' vol kansen bij Heracles

Feyenoord heeft zondag met 0-2 gewonnen van concurrent Heracles Almelo. De wedstrijd tussen de nummer drie en vier van de eredivisie werd uiteindelijk beslist door doelpunten van Janis Blaswich (eigen doelpunt na kopbal van Nicolai Jørgensen) en Jens Toornstra. Door de overwinning staat Feyenoord steviger op de derde plek, met drie punten voorsprong op Heracles én een wedstrijd minder gespeeld.

Vanaf minuut één waren beide ploegen gevaarlijk. De grootste Feyenoord-kans in de eerste helft was voor Tonny Vilhena, hij kreeg de kans om in het strafschopgebied uit te halen, maar vond doelman Janis Blaswich op zijn weg. In tweede instantie kopte Vilhena over.

Gevaar aan beide kanten

Na die kans was het de beurt aan Heracles. Dalmau schoot bijvoorbeeld op Bijlow. Nieuwkoop ging voorafgaand aan die kans in de fout. Kristoffer Peterson kreeg voor Heracles daarna de grootste kans. De clubtopscorer van de Heraclieden schoot echter op de paal.

Na goed doorzetten van Nicolai Jørgensen was het daarna weer Feyenoord dat gevaarlijk werd. Vilhena kon de pass van de Deen echter niet belopen, waardoor Blaswich op tijd uit zijn doel was. Daardoor gingen beide ploegen met 0-0 rusten.

Blijft kansen regenen

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Het spel golfde heen en weer en beide ploegen kregen kansen. Steven Berghuis schoot al snel een vrije trap op de doelman, die de bal stijlvol uit de hoek kon houden. Daarna redde Bijlow weer op een schot van Osman en schoot Larsson snel daarna naast.

Uiteindelijk werd in de 59e minuut een mogelijkheid benut. Nicolai Jørgensen kopte een hoekschop knap binnen. Uiteindelijk kreeg Heracles-doelman Janis Blaswich de goal op zijn naam, omdat hij hem nog aanraakte.

Feyenoord besliste in die fase ook meteen de wedstrijd. Een prachtige pass van Berghuis zette Calvin Verdonk vrij. De linksback kon de bal opzij leggen op Toornstra, die daarna kon binnentikken. Berghuis schoot daarna nog een levensgrote kans op de paal. En ook Heracles was nog dichtbij een treffer, maar het bleef bij 0-2.

Scoreverloop

59' 0-1 Nicolai Jørgensen63' 0-2 Jens Toornstra