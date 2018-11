Volg Excelsior-Ajax en Heracles Almelo-Feyenoord op Radio Rijnmond

Radio Rijnmond Sport zit zondag weer helemaal vol. In het sportprogramma hoef je niets te missen van Excelsior-Ajax en Heracles Almelo-Feyenoord. Beide wedstrijden zijn namelijk van begin tot eind te volgen.

Om 13:00 uur gaat Radio Rijnmond Sport van start met presentator Bart Nolles. Vanaf 14:30 uur is Dennis Kranenburg aan de beurt, want hij zal vanuit Kralingen radiocommentaar geven bij Excelsior-Ajax.

Vervolgens zullen Sinclair Bischop en Dennis van Eersel het eredivisieweekend afsluiten met het verslag bij de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Feyenoord. Dat duel start om 16:45 uur in Overijssel.

Verder besteden we in Radio Rijnmond Sport aandacht aan de eerste divisie van afgelopen vrijdag. Sparta klopte thuis Jong FC Utrecht met 4-2, terwijl FC Dordrecht in blessuretijd met 2-1 verloor bij Go Ahead Eagles. Andere sporten zullen ook behandeld worden. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 19:00 uur.