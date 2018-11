Moeder van vermoorde Milly Boele bij jubileum Amber Alert

Het was geen vrolijk verjaardagsfeestje, afgelopen week op het Ss Rotterdam. Vrijdag werd daar uitgebreid stilgestaan bij het 10-jarig jubileum van het Amber Alert. Een van de meeste opvallende sprekers was Tineke Boele, de moeder van het vermoorde Dordtse meisje Milly.

Milly Boele (12) werd acht jaar geleden dood aangetroffen in de achtertuin van een politieagent, op enkele meters van haar ouderlijk huis. Ook rondom haar vermissing was een Amber Alert verstuurd. De politieman, Sander V., werd veroordeeld tot achttien jaar celstraf en tbs.

De moeder van Milly zegt dat ze nog regelmatig aangesproken wordt over hetgeen haar acht jaar geleden is overkomen. "Dan krijg je te horen hoe mensen met ons meegeleefd hebben en dat iedereen zo geschokt was toen ze hoorden dat onze dochter was overleden."

De familie treedt niet vaak in de openbaarheid. "Het gaat inmiddels wel beter", zegt de moeder. "We zijn net op vakantie geweest. En je kan af en toe ergens om lachen. Maar de momenten dat je in een dalletje zit komen eens in de zoveel tijd voorbij."

In de afgelopen jaren heeft de familie Boele veel steun gehad van mensen om hen heen. "Het is zo raar dat er zoveel mensen zijn die met je meeleven", gaat Tineke verder. "We zijn er altijd heel dankbaar voor geweest. En het heeft altijd heel erg geholpen."

Op de bijeenkomst op het Ss Rotterdam wil Tineke de waarde van een Amber Alert benadrukken. "Voor mijn dochter maakte het uiteindelijk geen verschil. Milly was een half uur na haar verdwijning al omgebracht. Maar in veel andere gevallen kan het absoluut levens redden."

Levensgevaar

Het Amber Alert werd op 11 november 2008 officieel in gebruik genomen. Op 14 februari 2009 werd het eerste waarschuwingsbericht daadwerkelijk verzonden. Dat gebeurde omdat werd gevreesd voor het leven van de 4-jarige Lorenzo uit Rotterdam.

Binnen een paar uur werd de jongen teruggevonden. Hij zat in de ballenbak van een restaurant. Het Amber Alert speelde overigens geen rol van betekenis bij deze opsporing, omdat de meeste sms-jes niet bij het publiek waren aangekomen.

De afgelopen tien jaar is het alert 25 keer door de politie ingezet bij een zoektocht naar vermiste kinderen. De criteria zijn strikt. Er wordt alleen alarm geslagen bij de vermissing van minderjarigen die mogelijk in levensgevaar zijn.

Uit onderzoek blijkt dat AMBER alert de hoogste naamsbekendheid heeft onder de alarmeringssystemen. Bijna iedereen kent het systeem dat is komen overwaaien uit de VS en vernoemd is naar een omgekomen Amerikaans meisje: de 9-jarige Amber Hagerman.