Kick Out Zwarte Piet wil demonstreren in Rotterdam en Maassluis Archieffoto (Archibald Ballantine)

Actiegroep Kick out Zwarte Piet wil de straat op tijdens de intocht van Sinterklaas in onder meer Rotterdam en Maassluis. Ook in vijftien andere gemeenten is de groep van plan om te gaan demonstreren.

Sinterklaas komt volgend weekeinde aan in Nederland. De landelijke intocht is dit jaar in Zaanstad. Daar wordt gedemonstreerd door tenminste vier actiegroepen. Twee zijn voor het handhaven van de donkere hulp van de Sint en twee tegen. Vorig jaar was Dokkum het decor van de landelijke intocht. Tegenstanders van het verschijnsel Zwarte Piet werden toen op de snelweg A7 tegengehouden bij een wegblokkade. Vrijdag legde de rechtbank deze 'blokkeer-Friezen' taakstraffen op tot 240 uur. Dokkum Na de heibel rond Dokkum stonden weinig gemeenten nog te springen om de landelijke intocht te faciliteren. Begin maart had zich nog niemand gemeld. Omroep NTR schreef daarop een brandbrief aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters om hen over te halen om de organisatie op zich te nemen. Na de heibel rond Dokkum stonden weinig gemeenten nog te springen om de landelijke intocht te faciliteren. Begin maart had zich nog niemand gemeld. Omroep NTR schreef daarop een brandbrief aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters om hen over te halen om de organisatie op zich te nemen. Twee jaar geleden was de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis. Ook toen wilden tegenstanders van Zwarte Piet betogen. Op weg naar Maassluis werden zij tegengehouden. En ook in Rotterdam waren zij niet welkom. Tweehonderd betogers werden opgepakt. Volgens burgmeester Aboutaleb waren er signalen dat Feyenoord-hooligans en extreem-rechtse groepen wilden gaan knokken met leden van Kick Out Zwarte Piet. De Rotterdamse rechter bepaalde eind oktober dat Aboutaleb bevoegd was om de demonstratie te verbieden. [article:174329]