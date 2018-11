Excelsior krijgt in eigen huis flink pak slaag van Ajax

Excelsior heeft zondagmiddag een pak slaag gekregen van Ajax. De bezoekers uit Amsterdam wonnen met 1-7. Ali Messaoud scoorde voor Excelsior. Donny van de Beek (tweemaal), Lasse Schöne, Kasper Dolberg, Hakim Ziyech en David Neres scoorden voor Ajax. Jerdy Schouten maakte ook nog een eigen doelpunt.

Excelsior begon het duel niet verkeerd. Het kon zowel voetballend als qua dreiging tegenstand bieden. Ryan Koolwijk schoot in de eerste minuten van afstand bijvoorbeeld al een keer over het doel van André Onana. Ajax kreeg via Hakim Ziyech snel daarna de eerste kans, maar Ziyech schoot de bal naast.

Matthijs de Ligt en Dusan Tadic waren daarna dichtbij, maar Excelsior hield stand. Juist toen Excelsior beter in de wedstrijd kwam, kwam Ajax op voorsprong. Donny van de Beek schoot na een goed voorbereidend werk van Dusan Tadic met rechts, vanuit een moeilijke hoek, binnen.

Hervé Matthys maakte een minuut voor rust een vrij harde overtreding. Hij ontving daarvoor de gele kaart, maar dat was niet alles. Lasse Schöne schoot de vrije trap die daaruit voortkwam ook stijlvol binnen. Daardoor gingen de ploegen met 0-2 rusten.

Na rust is Ajax los

Na rust ging Ajax helemaal los. Het maakte binnen drie minuten al de 0-3. Donny van de Beek maakte zijn tweede voor de Amsterdammers. De ingevallen Rasmus Kristensen gaf de bal uitstekend voor op de middenvelder, die alleen nog maar hoefde af te drukken.

Na de 0-3 leefde Excelsior even op. Na goed doorzetten van Elías Már Ómarsson aan de linkerkant, stond Ali Messaoud opeens oog in oog met Ajax-doelman André Onana. Hij plaatste de bal vervolgens goed naast de doelman en in het doel: 1-3. Excelsior kreeg daarna zelfs wat mogelijkheden op de 2-3, maar die viel niet.

Zéven tegentreffers

De 1-4 wel. Kasper Dolberg mocht hem maken, na een mooi hakje van Donny van de Beek, die uitblonk namens de Amsterdammers. Tot overmaat van ramp maakte Jerdy Schouten met nog twintig minuten te spelen ook nog een eigen doelpunt. Hij kopte uit een hoekschop achterover in zijn eigen doel: 1-5.

In de laatste tien minuten zette Ajax nog even aan. Hakim Ziyech zorgde met een hard schot voor de 1-6 en de ingevallen David Neres bepaalde de eindstand op 1-7.

Scoreverloop

31' 0-1 Donny van de Beek44' 0-2 Lasse Schöne48' 0-3 Donny van de Beek53' 1-3 Ali Messaoud59' 1-4 Kasper Dolberg71' 1-5 Jerdy Schouten (eigen doelpunt)79' 1-6 Hakim Ziyech87' 1-7 David Neres