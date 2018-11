LIVE: Excelsior-Ajax (1-5)

Excelsior neemt het vanmiddag om half drie op tegen de nummer twee van de eredivisie. Ajax komt in Kralingen op bezoek. De ploeg van Adrie Poldervaart hoopt de twee nederlagen tegen Groningen en De Graafschap weg te spoelen met een goed resultaat.

De wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond. Vanaf 13.00 uur is de uitzending van Radio Rijnmond Sport al bezig. Bart Nolles is de presentator, Dennis Kranenburg doet verslag vanuit het Van Donge & De Roo Stadion.

Later op de dag is ook Feyenoord-Heracles te volgen. Die wedstrijd begint om 16.45 uur. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag.

Scoreverloop

31' 0-1 Donny van de Beek44' 0-2 Lasse Schöne48' 0-3 Donny van de Beek53' 1-3 Ali Messaoud59' 1-4 Kasper Dolberg71' 1-5 Jerdy Schouten (eigen doelpunt)

Volg hieronder de liveblog over Excelsior-Ajax