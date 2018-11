Deel dit artikel:













Luiten eindigt 27e in Zuid-Afrika en mag naar exclusief toernooi in Dubai Joost Luiten

Golfer Joost Luiten is zondag 27e geëindigd bij de Nedbank Golf Challenge in Sun City in Zuid-Afrika. Hij eindigde met een totaal van 288. Door die 27e plek plaatst Luiten zich voor het finaletoernooi van Dubai, dat donderdag begint.

In Dubai verzamelen zich de zestig beste golfers van het jaar. Luiten mag dus, ondanks lange afwezigheid vanwege een polsblessure, meedoen aan het toernooi. Lee Westwood won het toernooi in Zuid-Afrika uiteindelijk. Hij won voor de 24e keer een golftoernooi uit de Europese Tour. Hij haalde een totaal van 273.