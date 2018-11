Deel dit artikel:













Weerman Ed Aldus: temperatuur duikt naar het vriespunt De Wevershoek in Barendrecht zondag. Foto: Ed Aldus

Het is bijna gedaan met de herfst. De temperatuur duikt volgens weerman Ed Aldus over een week richting het vriespunt bij maxima van hooguit 6 graden. En dat is flink kouder dan normaal voor de tijd van het jaar.

De komende dagen gaat eerst de weeromslag nog gepaard met veel regen en wind. De ANWB verwacht daarom maandag een drukke tot zeer drukke ochtendspits. Ook de avondspits zal naar verwachting druk zijn. Er wordt verder gewaarschuwd voor vertraging bij de NS, omdat er weer bladeren op het spoor vallen. Of de vroege kou dit jaar ook een witte kerst tot gevolg heeft is volgens Ed Aldus nog lang niet te zeggen. "Sinds 1901 hebben we slechts 8 keer een landelijke witte kerst gehad. De laatste witte kerst dateert uit 2010. De kans op een witte kerst bedraagt 9,3%." De definitie voor een witte kerst is overigens streng. Op het KNMI in De Bilt moet op beide dagen sprake zijn van een 'gesloten sneeuwdek'.