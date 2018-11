Politie grijpt in na uitgaansgeweld Gorinchem

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag al het uitgaanspubliek weggestuurd van de Langendijk in Gorinchem. Een 18-jarige Gorinchemmer die niet wilde luisteren werd daarbij gebeten door een politiehond.

Tegen 04:00 uur kreeg de politie de melding dat iemand gewond was geraakt in het centrum van Gorinchem. Daar aangekomen zagen agenten een gewonde man en zijn vader op de Grote Markt.

De man was gewond geraakt in een club aan de Kerkstraat. Vanaf daar zagen de agenten een bloedspoor naar een discotheek op de Langendijk lopen. Buiten stond een boze groep mannen te schreeuwen en binnen zat iemand die ook gewond was geraakt.

Beide gewonde mannen zijn door ambulancemedewerkers behandeld en daarna aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man uit Gorinchem en een 22-jarige man uit Nieuwpoort. De politie onderzoekt wat zich exact tussen hen heeft afgespeeld.