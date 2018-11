Adrie Poldervaart na Excelsior-Ajax (1-7): 'Er brak wel iets'

Excelsior verloor zondagmiddag met maar liefst 1-7 van Ajax. Bij rust stond het nog 'maar' 0-2 voor de Amsterdammers, maar in de tweede helft ging het écht mis voor de Kralingers. Excelsior-trainer Adrie Poldervaart wist wel waar het aan lag. "Aan kwaliteit bij Ajax en we geven de goals erg makkelijk weg."

Die goals van Ajax had dus voorkomen kunnen worden. "Acht dagen hebben we er verdedigend op getraind. We hebben heel klein getraind, heel veel met voorzetten en lopende mensen. Kennelijk niet goed genoeg, want ze gaan er wel in."

In de eerste helft leek het er niet op dat het zo zou lopen. "Nee, ik vond het goed staan. we komen uit de rust en we krijgen een grote kans met Ryan Koolwijk. De volgende aanval wordt het gelijk 0-3. Dan maken we redelijk snel nog de 1-3. Dan krijgen we twee mogelijkheden op de 2-3. Na de 1-4 krijgen we wel zoiets van: het zal toch niet."

Bekijk hierboven heel het interview met Poldervaart.