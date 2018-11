Bijzondere zeilwedstrijd op de Kralingse Plas

Op de Kralingse Plas vond zondagmiddag een bijzondere zeilwedstrijd plaats tussen de verstandelijk gehandicapte zeiler Joost Vial en de olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester. De challenge was een initiatief van Special Olympics Nederland, waarbij diverse topsporters het opnemen tegen sporters met een verstandelijke beperking.

,,Ik ben ambassadrice voor Special Olympics,'' vertelt Bouwmeester. ,,In het kader van actie Play Unified nemen 15 bekende sporters het op tegen een sporter met een verstandelijke beperking. De sport in Nederland is voor beide partijen goed geregeld maar we sporten nooit tegen elkaar. Dus dit is een mooie gelegenheid.

Zeiler Joost Vial stond te glunderen van trots na afloop van de wedstrijd tegen de olympisch kampioene van Rio de Janeiro. ,,Ik was van tevoren wel zenuwachtig, maar op het water ging het eigenlijk hartstikke goed,'' aldus de zeiler van Stichting Plons. ,,Ik heb ook nog een aantal tips van Marit gekregen. Het was superleuk om mee te maken.'' Maandag in Sportclub Rijnmond om 17.20 uur is een uitgebreide reportage te zien.

Bekijk hierboven heel het item.