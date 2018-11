Rotterdams Philharmonisch Orkest ontvangt Edison

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft zondag de Edison Klassiek Publieksprijs in ontvangst genomen. Dat gebeurde in het NPO-programma Podium Witteman.

Een ruime meerderheid van het publiek stemde op hun CD-box The Rotterdam Philharmonic Orchestra Collection. "Het is echt een waardering van het publiek en daar doen we het uiteindelijk allemaal voor", aldus een trotse orkestdirecteur George Wiegel.

De winnende CD-box is het slotstuk van tien jaar samenwerking met dirigent Yannick Nézet-Séguin. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest nam dit jaar afscheid van hem. Wiegel: "En dan bestaan we ook nog eens 100 jaar. Deze prijs is extra leuk in ons jubilieumjaar."

De 21-jarige celliste Laura van der Heijden ontving een Edison in ontvangst voor haar debuutalbum Russian works for cello and piano. Het duo Nora Fischer & Marnix Dorrestein kreeg een prijs voor hun album Hush, in de categorie 'De ontdekking'.