Arrestaties na bedreiging met vuurwapen in Dordrecht

De politie heeft twee Dordtenaren opgepakt na een ruzie waarbij een van de mannen met een vuurwapen zou zijn bedreigd.

Een 47-jarige man belde vrijdag tegen 21:00 uur dat hij in zijn woning aan de Korte Wantijkade was bedreigd. Onderweg zagen agenten in de buurt van de Groenezoom een auto rijden met een man die voldeed aan het signalement van de dader.

De politiemensen namen geen enkel risico en hielden de automobilist met getrokken vuurwapens aan. Het gaat om een 51-jarige Dordtenaar. Daarna bleek 'uit informatie die bij de politie binnenkwam' dat de melder ook een vuurwapen bij zich zou hebben. Ook hij is daarop door de agenten met getrokken vuurwapens gearresteerd.

De politie maakte de arrestaties in Dordrecht zondagmiddag bekend en gaat uit van een uit de hand gelopen ruzie. "Vermoedelijk is tijdens een worsteling tussen de twee mannen een vuurwapen afgegaan."