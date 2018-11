'Gio' over Heracles-Feyenoord (0-2): ''Wij belonen onszelf wel'

Feyenoord won vanmiddag de belangrijke wedstrijd tegen Heracles Almelo. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won van de nummer vier van Nederland met 0-2. Maar het verschil tussen beide ploegen was niet groot, vond ook trainer Giovanni van Bronckhorst.

In de eerste helft kregen beide ploegen grote kansen om te scoren. "Misschien kreeg Heracles misschien zelfs wat grotere kansen", zegt 'Gio' tegenover RTV Rijnmond.

Tweede helft

"Maar wij maken uiteindelijk het verschil in de tweede helft. En de manier hoe we speelden, dat is hoe ik het wil. Dat zit ook in het team, de beweging, het snelle passen, om uiteindelijk kansen te creëren. In die periode belonen we onszelf twee keer. Met weer een goal uit een standaardsituatie en een uitstekende goal. Wij beloonden onszelf wel, waar Heracles dat niet deed."

Botteghin en Van Persie

Sven van Beek verving Eric Botteghin, nadat hij vrijdag na de training naar huis was gegaan, omdat hij koorts had. "We hebben hem op medisch advies niet laten starten. Sven heeft dat uitstekend opgepakt. Het zijn wel momenten dat je je moet laten zien."

Robin van Persie was er in Almelo niet bij. "We hebben hem geprobeerd klaar te maken voor vandaag, maar dat is niet gelukt. Maar ik verwacht hem na de break er weer bij te hebben."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Van Bronckhorst.