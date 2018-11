Deel dit artikel:













Bijtende bulldog krijgt spuitje Old English Buldog. Foto: wiki

In Spijkenisse heeft een hond een man in zijn borst, hand en arm gebeten. De Old English Bulldog werd al langer niet vertrouwd door de eigenaar.

Zaterdag ging het mis en viel het dier iemand aan, meldt de politie zondagavond. Een dierenarts heeft de hond in laten slapen. Het slachtoffer liep alleen oppervlakkige verwondingen op.