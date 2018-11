Onderzoek naar penetrante lucht Bleiswijk

De brandweer en de Milieudienst Rijnmond hebben zondagavond uitgebreid onderzoek gedaan naar een penetrante lucht in Bleiswijk. Voor de tweede achtereenvolgende dag roken bewoners een benzine-achtige lucht.

Er zijn metingen gedaan in het riool aan de Lijsterlaan/Putterstraat, maar er is tot nu toe geen oorzaak van de stankklachten gevonden. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt dat er geen woningen ontruimd hoeven te worden. "De woonomgeving is veilig bevonden."

De gemeente is ingeschakeld om de riolering door te spoelen. De hulpdiensten hopen dat daarmee de problemen voorbij zijn.

Bewoners krijgen het advies om de woning goed te ventileren als ze opnieuw last krijgen van prikkende ogen. Ook kan het helpen de afvoer nog eens goed door te spoelen.