Fietser en tram in botsing in Rotterdam-Noord

In Rotterdam-Noord is maandagochtend een ongeluk gebeurd tussen een fietser en een tram.

Rond 07:15 uur kwam de fietser in botsing met de tram op de kruising van de Heer Bokelweg en de Hofdijk. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De fietser heeft volgens een woordvoerder van de politie een flinke hoofdwond, maar is wel aanspreekbaar.

Door het ongeluk reden trams op lijn 4 en lijn 8 een omleiding via de Bergweg en de Schiekade. De haltes Noordsingel en Eudokiaplein waren vervallen. Rond 08:30 uur werd de omleiding opgeheven.