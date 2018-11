Wordt Poortugaalse Hunter de beste jachthond van Nederland?

De spanning stijgt bij Alexander van Dorp uit Poortugaal en zijn hond Hunter. De Heidewachtel neemt het maandag op tegen zeventien andere honden in de strijd om de titel van beste jachthond van Nederland.

Het is nu of nooit voor het tweetal: aan de wedstrijd mag een hond maar één keer in zijn leven meedoen. "Zo zijn de regels gesteld, om iedereen een kans te geven", legt Van Dorp uit. "Of je nou gewonnen of verloren hebt: het is eenmalig."

Hunter doet op uitnodiging mee aan deze speciale wedstrijd, die gehouden wordt op landgoed Doorwerth in Gelderland. Van achttien verschillende rassen wordt de beste hond afgevaardigd, onder meer op basis van eerdere wedstrijdresultaten dit jaar.

Maandag staan er drie proeven op het programma, waarbij er verschillende jachtsituaties worden nagebootst. "Maar er wordt niet live geschoten', zegt Van Dorp. "Alles komt uit de vriezer." Zo moet Hunter onder meer een gewonde haas zo snel mogelijk uit het veld halen.

In deze tak van sport is de titel maandag het hoogst haalbare. Er is geen internationale wedstrijd waar het tweetal aan kan meedoen. Of Van Dorp een goede kans maakt? "Dat gevoel word je wel een beetje aangepraat", geeft hij toe. "We hebben eerder twee wedstrijden gewonnen, dus het kan."

Hunter en zijn baas gaan maandagochtend om 09.00 uur aan de bak.