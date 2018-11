Deel dit artikel:













Spijkenisser vijfde op EK Rolstoeldansen: 'Fantastische prestatie' Foto: Alex Glijn

Spijkenisser Alex Glijn heeft op het Europees Kampioenschap Rolstoeldansen in Polen dit weekend naast een podiumplek gegrepen. Met zijn partner Sharon Schleepen, waarmee hij slechts enkele maanden danst, werd hij vijfde in de categorie showdans en zesde in de categorie ballroom.

Het duo moest teams uit Wit-Rusland, Slowakije en Oekraïne voor zich laten. Dat deert Glijn niet. "Het is voor ons na acht maanden een fantastische prestatie", zegt hij. Voorheen danste Glijn met zijn vrouw Jacqueline, maar zij moest eind december 2016 noodgedwongen stoppen. Zij lijdt aan een auto-immuunziekte en vond het intensieve trainen te zwaar worden. Zij en Alex waren kort daarvoor Wereldkampioen Combi-Roelstoeldansen geworden.

Lees ook: Kersverse rolstoeldans-kampioenen uit Spijkenisse gestopt Sinds een jaar vormt Glijn een danskoppel met Schleepen. Een blessure van Schleepen gooiden tussendoor nog roet in het eten wat betreft het Europees Kampioenschap in 2017. Vier maanden lang stond ze aan de kant. Glijn zegt dan ook "supertrots" te zijn op hun prestatie in Polen dit weekend, tijdens hun eerste EK samen.

Lees ook: Spijkenisser ook met nieuwe partner Nederlands Kampioen rolstoeldansen