Verkoop kunst IJsselland Ziekenhuis gaat vooral om emotionele waarde Belangstellenden zoeken tussen de kunst in het IJsselland Ziekenhuis.

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel verkoopt maandag een deel van de kunstcollectie. Voor 125 van de in totaal 500 schilderijen is geen plek meer.

De schilderijen die maandag van de hand gaan, zijn heel verschillend. Sommige zijn abstract, andere figuratief. Tussen 11:00 en 17:00 uur zijn de doeken in een gang van het gebouw te zien. Belangstellenden kunnen dan een bod uitbrengen. Hoe duur een schilderij is, verschilt per doek. "Het gaat vooral om de emotionele waarde", vertelt Wilma Timmermans van de kunstcommissie van het ziekenhuis. "Patiënten die hier hebben gelegen of het personeel hechten waarde aan de kunstwerken." Indrukwekkende collectie Volgens Timmermans is de laatste 25 jaar een indrukwekkende kunstcollectie opgebouwd vanuit het idee dat "kunst een helende werking heeft en het welzijn van mensen bevordert". Volgens Timmermans is de laatste 25 jaar een indrukwekkende kunstcollectie opgebouwd vanuit het idee dat "kunst een helende werking heeft en het welzijn van mensen bevordert". De opbrengst van de verkoop gebruikt het ziekenhuis om nieuwe kunst in te kopen. Verschillende afdelingen van het ziekenhuis worden verbouwd en daar willen ze moderne kunst in terughangen. Rustig en modern Wat voor kunst dit wordt, weet de commissie nog niet precies. "Het wordt wel wat rustiger en iets met teksten", laat Timmermans weten. Wat voor kunst dit wordt, weet de commissie nog niet precies. "Het wordt wel wat rustiger en iets met teksten", laat Timmermans weten. Kopers kunnen alleen met hun pinpas betalen en het kunstwerk moet direct mee naar huis.