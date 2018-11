Familie Blokker zet winkels in de verkoop

De familie Blokker verkoopt meer dan de helft van de aandelen van de gelijknamige winkelketen. Volgens een woordvoerder zijn er gesprekken gaande met geïnteresseerde kopers. Namen wil hij nog niet noemen.

In de regio zijn meer dan dertig winkels van de keten te vinden. Negen daarvan staan in Rotterdam. Sommige winkels, zoals die in Brielle, zijn al gesloten.

Huishoudwinkel Blokker heeft het de laatste jaren zwaar door de concurrentie van webwinkels en de opkomst van bijvoorbeeld Action, waar je voor een prikkie ook huishoudelijke spullen kunt kopen.

Het concern besloot zich om die reden helemaal te richten op de Blokker-keten zelf. Andere namen zoals Leen Bakker en Intertoys werden verkocht. Eerst waren die ook in handen van de Blokker-familie.

De reorganisatie leidde tot de sluiting van honderden winkels en er verdwenen bijna 2 duizend banen.

Frisse wind

De winkels van Blokker staan sinds dit jaar onder leiding van Michiel Witteveen. Hij denkt dat een "frisse wind" het bedrijf verder kan helpen. Volgens Witteveen is Blokker al 122 jaar geleid vanuit familieoptiek en is het soms beter om door een andere bril te kijken.

Vakbond CNV maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor het personeel van de winkels. "De onzekerheid onder het winkelpersoneel en de filiaalhouders is per direct enorm'', zegt CNV-bestuurder Martijn den Heijer. Hij wil snel praten met de directie.

Toch is de vakbondsman ook niet heel verbaasd over de nieuwe stap. "Het ging natuurlijk al heel lang niet bijster goed met de verkoopcijfers. En het personeel heeft in hele korte tijd een hele sliert veranderingen voorbij zien komen. Al die inzet lijkt nu voor niks. Het heeft niet voldoende geholpen.''