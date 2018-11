Deel dit artikel:













Brandweer bevrijdt inbreker én politie op industrieterrein Schiedam Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een inbreker in Schiedam is maandagochtend op heterdaad betrapt door de politie. Hij wilde zijn slag slaan in een pand op een industrieterrein aan de Strickledeweg.

De politie ging af op meerdere inbraakmeldingen op het terrein. Bij aankomst zagen ze de 28-jarige Rotterdammer met inbrekersmateriaal. Met behulp van een politiehond kon hij in het pand worden aangehouden. Een brandweerwagen met hoogwerker moest er aan te pas komen om de politie én de verdachte te bevrijden van het terrein naast het pand, dat is afgesloten met hoge hekken. Met een hoogwerker werden ze over het hek getild.