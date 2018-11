Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Spijkenisser krijgt hete olie in zijn gezicht Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

Een 22-jarige man uit Spijkenisse is maandagochtend gewond geraakt in Zwijndrecht, toen hij op zijn werk olie van 90 graden Celsius in zijn gezicht kreeg.

Het ongeluk gebeurde rond 05:45 uur, bij een bedrijf op de Lindtsedijk dat plantaardige olie produceert en raffineert. Bij het loskoppelen van een koppeling ging het mis en kreeg de man de olie en hete stoom in zijn gezicht. Een ambulance en traumahelikopter kwamen ter plaatse om de man te behandelen. Hij is daarna naar het ziekenhuis in Dordrecht gebracht.