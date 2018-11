‘Bouw 130 sociale huurwoningen Tweebosbuurt moet sneller’

De Huurdersraad van Vestia wil dat de woningcorporatie de bouw van 130 sociale huurwoningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt versnelt. Deze moeten er staan voordat de geplande zeshonderd woningen in de buurt worden gesloopt, in 2020. Zo hoeft een deel van de bewoners maar een keer te verhuizen.

De Huurdersraad noemt het onwenselijk dat bewoners moeten verhuizen naar een tijdelijke woning. “Zeker gezien het feit dat de getroffen bewoners dan met een eenmalige verhuisvergoeding, twee keer moeten verhuizen”, schrijft Roel Ram van de Huurdersraad in een brief aan Vestia.



Ook is de Huurdersraad ‘zeer teleurgesteld’ in het huidige college, dat de sloop van 12 duizend sociale huurwoningen doorzet. Dat is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). “Dit voornemen vergroot de crisis op de woningmarkt en zorgt voor een structurele afname van betaalbare sociale woningvoorraad in Rotterdam.”

“Wij willen het college houden aan de belofte van voormalig wethouder Schneider, dat elke Rotterdammer die moet verhuizen voor sloop, in de gemeente Rotterdam kan blijven wonen.”

Zorgvuldig

Wel is de Huurdersraad te spreken over de informatie die Vestia geeft aan huurders in de Tweebosbuurt. Vestia zou volgens de raad transparant geweest zijn over de plannen en het traject, de afspraken nakomen en de bewoners informeren.