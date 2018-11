Jan Dirk Stouten nieuwe directeur Rotterdams honkbaltoernooi

Het World Port Tournament in Rotterdam heeft een nieuwe toernooidirecteur. Jan Dirk Stouten, die bij RTV Rijnmond jarenlang actief is geweest als onder meer Feyenoord-verslaggever, neemt de taak op zich.

"Ik bemoei me niet met de feitelijke organisatie van het toernooi, maar zal sponsors en andere relaties ontvangen en een aantal officiële momenten presenteren", zegt Stouten. "We hebben afgesproken dat ik tijdens het eerstvolgende toernooi een representatieve rol vervul."

Het tweejaarlijkse honkbaltoernooi wordt in de zomer van 2019 weer gehouden in het stadion van honkbalvereniging Neptunus in Rotterdam. Stouten gebruikt die editie om kennis te maken met betrokkenen en veel gesprekken te voeren. Volgens hem moet het toernooi in de toekomst ook hervormingen door durven te voeren.

"Tijdens het toernooi in 2019 maken we van het voorplein bij het Neptunus Familiestadion bijvoorbeeld een festivalterrein met foodtrucks." In de toekomst sluit Stouten ook een andere opzet van het toernooi niet uit. "Misschien moeten we wel van de middagwedstrijden af. Het is dan heel moeilijk om sponsoren en publiek te trekken."

Volgens Stouten is het een belangrijke taak om mensen die wat minder van honkbal weten, ook bij de sport te betrekken. "Honkbal moet je echt snappen om van de wedstrijd te genieten. In het begin vond ik het als verslaggever op de radio ook heel erg wennen. Je moet weten wat er precies gebeurt, wat goede acties zijn. Als je dat eenmaal weet is het een hele mooie sport."