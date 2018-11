Deel dit artikel:













Geen metro's tussen Rijnhaven en Slinge door rook

Metrostation Zuidplein in Rotterdam is maandagmiddag ontruimd. Er kwam rook onder een metrostel vandaan. Er kunnen in beide richtingen geen metro's rijden tussen Rijnhaven en Slinge.

Het gaat om de metro op het spoor richting Rotterdam Centraal. De rook kwam volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waarschijnlijk van een zogenoemde stroomafnemer, die de metro van stroom voorziet. Het is nog niet bekend of er kortsluiting is geweest, of dat de rook een andere oorzaak heeft. De spanning is van de rails gehaald, zodat brandweermannen onder het metrostel kunnen kijken. Reizigers zijn van het perron weggeleid. Als alternatief voor de metro kan de bus worden genomen. Wanneer de problemen verholpen zijn, is nog niet duidelijk.