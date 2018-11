Metro's rijden weer na ontruiming station Zuidplein

Tussen Rijnhaven en Slinge in Rotterdam reden er maandagmiddag tijdelijk geen metro's. Dit kwam doordat er rook onder een metrostel uitkwam op metrostation Zuidplein.

Het station werd rond 13:00 uur direct ontruimd. De brandweer is geweest. Waar de rook vandaan kwam en wat de bron ervan was is nog niet duidelijk.

De dienstregeling van de metro tussen Rijnhaven en Slinge werd gedeeltelijk hervat. Tussen station Rijnhaven en Rotterdam Centraal reden de metro's één spoor een pendel en tussen Rijnhaven en De Akkers ook. Rond 15:00 uur reden de metro's weer het gebruikelijke traject via beide sporen.