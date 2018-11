Anthony van Assche stopt met turnen

Anthony van Assche is gestopt met turnen. De 29-jarige turner van O&O uit Zwijndrecht kampte de laatste twee jaar met veel blessureleed. Van Assche gaat zich nu richten op zijn carrière als turntrainer.

De carrière van Van Assche was de laatste jaren niet heel gelukkig. In 2016 turnde hij bijvoorbeeld de Nederlandse titelstrijd ondanks een liesbreuk (links) en een afgescheurde pees in zijn duim. "Het heeft lang geduurd om daar weer van te herstellen, maar in 2017 was ik eigenlijk fitter dan ik ooit geweest was. Eind 2017 voelde ik echter weer iets in mijn lies, maar dit keer aan de andere kant. Het bleek opnieuw een liesbreuk te zijn. In april 2018 ben ik daaraan geopereerd en bij de NK in juni 2018 turnde ik een basisoefening aan ringen", licht hij toe.



Uiteindelijk waren het de blessures die ervoor zorgden dat Van Assche aan het denken werd gezet. “Het is tijd dat ik aan mijn lichaam ga denken, ik wil mezelf niet kapot turnen. Het is goed geweest,” vertelt hij over zijn besluit om te stoppen.





Vaste waarde

Van Assche maakte in 2005 zijn WK-debuut in Melbourne en turnde daarna de WK’s van 2006, 2007, 2009, 2011 en 2014. Van Assche kwam daarnaast ook in actie tijdens de Europese kampioenschappen van 2006 (junior), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 en 2017.Ook maakte hij deel uit van de ploeg die tijdens het Test Event van 2016 een teamticket voor de Olympische Spelen veroverde. "Ik heb heel veel mooie wedstrijden mee mogen maken, maar het Test Event was een van de mooiste. Daar wisten we ons te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2016", vertelt Van Assche.