Spaanse winnaars rijden Wooning Zesdaagse voor RTV Rijnmond

Het deelnemersveld voor de komende Wooning Zesdaagse is maandag bekend gemaakt. Het Spaanse koppel Sebastian Mora Verdi en Albert Torres draagt in Ahoy het logo van RTV Rijnmond op hun shirt.

Mora Verdi en Torres wisten in 2016 het wiellerevenement in Rotterdam te winnen en waren in het verleden ook wereldkampioen. Niki Terpstra rijdt samen met meervoudig kampioen Thomas Boudat uit Frankrijk en ook de Belgen Bodde Ghys en Kenny de Keetele behoren begin januari in Ahoy tot de favorieten voor de eindzege.

Maandagavond was er verder ook goed nieuws voor de toekomst van het evenement. Hoofdsponsor Wooning Keukens en Badkamers heeft de overeenkomst als naamgever van de Zesdaagse met drie jaar weten te verlengen en zal nu tot en met de 40ste editie in 2022 verbonden zijn aan de Rotterdamse Zesdaagse.

Hieronder zijn alle dertien koppels die in Ahoy met elkaar de strijd aan gaan.

Koppel 1 Kenny de Ketele/Robbe Ghys

Koppel 2 Christian Grasmann/Theo Reinhardt

Koppel 3 Albert Torres/Sebastian Mora

Koppel 4 Niki Terpstra/Thomas Boudat

Koppel 5 Pim Ligthart/Moreno de Pauw

Koppel 6 Yoeri Havik/Wim Stroetinga

Koppel 7 Jan-Willem van Schip/Stijn Steels

Koppel 8 Ramon Sinkeldam-NNB

Koppel 9 Lasse Norman Hansen/Niklas Larsen

Koppel 10 Dion Beukeboom/Melvin van Zijl

Koppel 11 Maikel Zijlaard/Nick Stöpler

Koppel 12 Daniel Staniszewski/Wojciech Pszczolarski

Koppel 13 Jules Hesters/Bryan Boussaer



De Wooning Zesdaagse is komend jaar van 3 tot en met 8 januari in het Rotterdamse Ahoy. Net als andere jaren zal RTV Rijnmond weer uitgebreid verslag doen van het wiellerevenement. Iedere dag zal er op TV Rijnmond een Zesdaagse TV te zien zijn met alle bijzondere verhalen over de renners en de unieke sfeer in Ahoy. Daarnaast is de slotavond met de ontknoping live te zien op TV Rijnmond.