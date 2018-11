Deel dit artikel:













Rotterdammer krijgt mes op keel in auto Foto: Thijs Kern

Een 20-jarige man is vrijdagavond op de Krabbendijkehof in Rotterdam-Pendrecht in een auto gesleurd. Hij kreeg een mes op zijn keel en werd beroofd. Zo'n vijf kilometer verderop werd hij bij Rijnhaven weer uit de auto gegooid.

Rond 21.00 uur stopte een auto naast de jonge Rotterdammer. De bestuurder draaide het raampje omlaag. en het slachtoffer boog naar voren om hem te kunnen verstaan. Een tweede inzittende stapte uit en trok het slachtoffer de auto in. Onder bedreiging van een mes werden zijn zakken leeg gehaald. De man raakte niet gewond.

In totaal zaten er drie mannen in de kleine, zwarte auto. Twee van hen hadden een mes. De politie heeft de daders, die vermoedelijk begin twintig zijn, nog niet aangehouden.