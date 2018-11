Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto belandt achterstevoren op A20 Foto: MediaTV

Op de A20 richting Hoek van Holland zijn twee rijstroken afgesloten. Oorzaak is een eenzijdig ongeluk. Een automobilist is tegen de rijrichting in ter hoogte van Schiedam tegen de vangrail tot stilstand gekomen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wanneer de rijstroken weer open kunnen.