Kraan valt op auto bij Hellevoetsluis

Op de Zwartedijk tussen Hellevoetsluis en Rockanje is maandagmiddag een busje geplet door een kraan. Doordat de bestuurder van de bestelbus uitweek, kwam de bus op de andere kant van de weg terecht en reed tegen een personenauto aan.

De bestuurder van het busje heeft een engeltje op zijn of haar schouder gehad. De kraan viel namelijk net achter de bestuurdersstoel.

De kraan is afkomstig van een vrachtwagen, die in de buurt van de weg aan het laden en lossen was. Hoe de kraan kon losraken is nog niet bekend.

Volgens omstanders is zowel de bestuurder van de bestelbus als het echtpaar in de personenauto voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De weg was halverwege de middag nog steeds afgesloten om een oliespoor op te ruimen.