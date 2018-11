Opstelten ontkent beïnvloeding justitie voor proces tegen Wilders

Oud-minister Ivo Opstelten ontkent dat hij in 2014 heeft geprobeerd het Openbaar Ministerie te beïnvloeden om Geert Wilders te vervolgen voor zijn ‘minder Marokkanen‘-uitspraak. "Het antwoord is nee", meldt hij aan het AD.

Volgens de advocaat van Geert Wilders zou Opstelten wel degelijk druk hebben uitgeoefend en is daar nieuw bewijs voor.

Begin 2014 zei de ex-burgemeester van Rotterdam in het openbaar dat Wilders zijn uitspraken over Marokkanen moest terugnemen. "Dit zijn uitspraken die echt niet kunnen, walgelijk. Dit past niet in een land als Nederland. Intrekken, dat moet hij doen."

De advocaat van Geert Wilders heeft bij het gerechtshof een verzoek ingediend om te onderzoeken of Opstelten invloed heeft uitgeoefend op de beslissing om Wilders te vervolgen.

"Als dat waar is, kan dit als consequentie hebben dat de rechter beslist dat de rechtszaak tegen Wilders niet geldig is. Omdat politieke besluitvorming buiten een strafzaak gehouden moet worden."

De volgende ronde van het 'Minder Marokkanen'-proces staat voor 30 november op de agenda.