Van keurige keurmeester tot woeste worstelheld

Mustafa Yildirim leidt een doorsnee leven. Hij werkt als keurmeester in het groente en fruit en woont in Barendrecht samen met zijn vrouw en zoontje. Maar in het weekend transformeert hij tot Max Damon, de kampioen van het Dutch Pro Wrestling.

Hulk Hogan, Jake 'The Snake' Roberts en Bret 'The Hitman' Hart. Illustere namen uit het Amerikaanse showworstelen. Maar ook Nederland kent een bond met daarin hun eigen helden. Mark Kodiak, Troublemaker en...Max Damon. Hij is de kampioen in het Dutch Pro Wrestling (DPW). "Vroeger was ik in de ring een arrogante klootzak. Liet kinderen huilen. Speelde vals, maar sinds een jaar ben ik een goeierik", licht de Barendrechter toe.

Liefde voor worstelen

Max Damon spreekt de woorden in sporthal De Hoekstee in Hoek van Holland. Een aantal keer per jaar is hier een worstelshow, waar zo'n 250 fanatieke toeschouwers op af komen. Zij zien meerdere partijen en juichen voor Max Damon, die het deze avond opneemt tegen Fabio Ferrari uit Italië. "De liefde voor worstelen groeit nog altijd", spreekt de kampioen. "Mensen denken dat het alleen show is, maar dat is het absoluut niet. Mensen zeggen dat worstelen nep is. Elfen met pijl en boog zijn ook nep, maar je kijkt er wel naar."