Meeste havenbanen in Rotterdam sinds 2002

In de regio Rotterdam-Rijnmond werkten vorig jaar meer dan 100 duizend mensen in de zeehavens. Dat zijn er ruim 20 duizend meer dan dertien jaar geleden.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. De onderzoekers bekeken de periode 2002 tot en met 2017. Vorig jaar alleen al steeg het aantal mensen uit de regio dat in de havens werkte met 3 duizend.

Direct en indirect

Met de indirecte werkgelegenheid die door de havens ontstaat meegerekend, werken meer dan 183 duizend mensen uit de regio in deze sector. Dat is twee procent van alle werkenden in Nederland.

Onder directe werkgelegenheid vallen mensen die echt in of bij de havens werken. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met de overslag en opslag van goederen en de planning van transport.

Bij indirecte werkgelegenheid gaat het om banen die ontstaan doordat een bedrijf ervoor zorgt dat ook andere activiteiten opgestart worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld reclamebureaus die posters of folders maken voor de haven.

Meer geld

De onderzoekers keken ook naar de bijdrage die zeehavens aan de Nederlandse economie leveren.

De toegevoegde waarde van activiteiten in de havens bedroeg vorig jaar 27,8 miljard euro, 1 miljard euro meer dan in 2016. Bijna de helft van alle toegevoegde waarde komt van het havengebied rond Rotterdam.