Jachthond Hunter grijpt naast titel: 'Dit raakt ons zeer'

Aan de voorbereiding kan het niet gelegen hebben, denkt jager Alexander van Dorp uit Poortugaal. Zijn hond Hunter greep maandag naast de titel 'beste jachthond van Nederland'. Het kwam allemaal door het weer. Tot grote frustratie van hond en baas.

Net toen Heidewachtel Hunter aan de beurt was om zijn kunsten te laten zien tijdens de Nimrod, de wedstrijd voor jachthonden, viel de wind weg. En Hunter heeft als 'staande hond' wind nodig omdat hij anders het wild niet kan ruiken.

Hunter en baasje hebben zes jaar getraind voorafgaand aan de jachtwedstrijd. In de aanloop hebben ze proeven afgelegd, waarmee ze zich hebben gekwalificeerd. En net op de wedstrijddag weet Hunter twee van de drie neergelegde dieren niet te vinden.

Niet alleen Van Dorp is daar teleurgesteld over. "De hond ook. Daarom zit hij nu ook in de auto. Hij weet even geen raad met zichzelf. Twee keer is hij ergens heen gestuurd en kon hij niets vinden. Dat raakt hem... Dat raakt ons beiden", verbetert een geëmotioneerde Van Dorp zichzelf.

Het meest zure voor Van Dorp is dat Hunter maar één keer mag meedoen aan de Nimrod. En net die ene kans gaat mis. "Je leeft hier naar toe. Zes jaar ben je met zo'n hond bezig. En je weet dat het niet altijd raak kan zijn. Maar je weet ook dat het erin zit. Het is de passie die je hebt. En dan is de teleurstelling heel groot."