Gladiatoren aan de Maas maakt zich op voor vierde editie

Gladiatoren aan de Maas maakt zich op voor de vierde editie. Bij het evenement in de Cruiseterminal, waar ondernemers tegen elkaar boksen, wordt geld opgehaald voor het goede doel. Ditmaal de Sunday Foundation van Sander de Kramer.

Op zaterdag 17 november vechten de Gladiatoren in de ring en een dag later wordt de boksinterland tussen Nederland en de Verenigde Staten gespeeld. Beide avonden zijn te volgen via een livestream op Rijnmond.nl

Bekijk boven dit bericht het interview met organisator Leon Aertgeerts