Hellevoeter verruilt zijn kraan voor de kerk

Steef Lokken uit Hellevoetsluis zegde zijn baan als kraanmachinist op en trad in dienst van de Rooms-Katholieke Kerk. Zaterdag is hij tot diaken gewijd. Een oud-collega zei: "Je gaat niet meer heen en weer slingeren, maar van boven naar beneden."

Wat doet een diaken eigenlijk? Lokken legt uit dat hij er vooral wil zijn voor mensen die aan de zijkant van de samenleving staan. Hij denkt dan aan zieken, armen en andere mensen in nood. Verder ondersteunt hij de priester tijdens de mis. Hij assisteert ook bij huwelijken, doopt en doet uitvaarten.

Lokken herinnert zich de wijding als een emotioneel moment. "Bijzonder als de bisschop zijn handen op je hoofd legt en de wijdingswoorden uitspreekt", vindt hij. En dan was de kerk ook nog eens bomvol en er zong een fantastisch koor, zo blikt de nieuwbakken diaken terug.

Roeping

Het begon allemaal zo'n tien jaar geleden. "Ik merkte toen dat er meer aan de hand is tussen hemel en aarde en ik voelde me echt geroepen om katholiek te worden. En een paar jaar later kreeg ik echt het gevoel dat ik wat meer voor die kerk wilde gaan betekenen."

Op het werk kreeg Lokken veel commentaar. "Mijn collega's dachten dat ik een tik van de molen had gehad. Ze zeiden: 'Die Steef is helemaal gek geworden.' Maar ik liet zien dat ik nog gewoon Steef was en toen accepteerden ze het."

Toch waren zijn collega's uit de haven er zaterdag niet bij. Lokken begrijpt het wel: "Ik ben ook al twee jaar geleden gestopt in de haven en ben gaan stagelopen in de kerk. Dan verwateren de contacten een beetje. Het is ook niet hun keuze geweest, maar die van mij."

"Ik wil een diaken 2.0 zijn. Vroeger was een diaken de verbinding tussen kerk en samenleving en die naast de mensen ging staan die het wat slechter hadden. Tegenwoordig, met zoveel kerken in een parochie, moet je wat meer besturen."