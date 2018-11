Deel dit artikel:













Hoeksche Waard nog vol zwevende kiezers Er doen dertien partijen mee in de Hoeksche Waard

Over ruim een week, op 21 november, zijn er gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe gemeenten Hoeksche Waard en Molenlanden. En in de Hoeksche Waard doen daar maar liefst dertien partijen aan mee, waaronder zes lokale partijen. Dat lijkt de keuze niet echt makkelijker te maken.

Op straat geeft het merendeel van de kiezers aan nog geen idee te hebben. Ze hebben zich nog niet verdiept in de partijprogramma’s, zeggen ze. Een veelgehoorde reactie is ook dat de verschillen tussen de partijen niet echt duidelijk zijn. "De lokale zekerheden vallen nu door de herindeling weg, dus we moeten er echt weer even goed over nadenken”, zegt een dame uit Puttershoek. Een andere mevrouw kan haar partij er niet tussen ontdekken. "Ik ga wel stemmen, maar het wordt iene miene mutte, denk ik!" [Tweet: https://twitter.com/sannewaldekker/status/1060813178899230721 } De gemeentelijke herindeling ligt nog altijd gevoelig in de Hoeksche Waard. Drie van de vijf gemeenten waren daar tegen. Toch ging het proces door. Het vertrouwen in de politiek is daardoor niet groter geworden. Maar dat lijkt geen invloed te hebben op de stembereidheid. Om al die zwevende kiezers een beetje te helpen, organiseren Radio Rijnmond en Radio Hoeksche Waard een verkiezingsdebat. Het debat in de CSG Willem van Oranje (locatie Poortwijk) start om 18:00 uur en is live te beluisteren op beide zenders.