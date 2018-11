RTV Rijnmond organiseert verkiezingsdebatten in Molenlanden & Hoeksche Waard

Op 21 november staan voor Molenlanden en de Hoeksche Waard de gemeenteraadsverkiezingen gepland. In aanloop naar de verkiezingen organiseert RTV Rijnmond debatten in deze twee gemeenten.

Het debat in de toekomstige gemeente Molenlanden is op woensdag 14 november, in de Hoeksche Waard staat het debat gepland op vrijdag 16 november. De debatten worden live uitgezonden in het radioprogramma Rijnmond Nu, van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Molenlanden

Op woensdag 14 november is Rijnmond Nu aanwezig in Bistro ’t Gemak in Hoornaar. Van 16.00 uur tot 18.00 uur praat presentator Herman Vriend met Dirk van der Borg en Rinette Reynvaan, burgemeesters van Molenwaard en Giessenlanden, de twee gemeenten die samen Molenlanden gaan vormen. Bovendien is Marieke Kok van vereniging Den Hâneker te gast. Deze vereniging zet zich in om Alblasserwaard aantrekkelijk te houden.

Van 18:00 uur tot 19:00 uur staat het debat gepland tussen zes partijen die meedoen aan de verkiezingen in Molenlanden: CDA, SGP, ChristenUnie, VVD, Doe Mee! Molenlanden en Progressief Molenlanden. Thema’s van het debat zijn onder andere leefbaarheid & milieu en het in stand houden van de voorzieningen in de verschillende dorpen.

Hoeksche Waard

Op vrijdag 16 november organiseert RTV Rijnmond in samenwerking met Omroep Hoeksche Waard het verkiezingsdebat in de Hoeksche Waard. Rijnmond Nu komt vanaf 16.00 uur live vanuit CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland, waar het debat plaats vindt.

Van 16.00 uur tot 18.00 uur bespreekt Dave van der Wal in het radioprogramma thema’s die tijdens de verkiezingen een rol spelen, afgewisseld met het reguliere regionieuws. Vanaf 18.00 uur staat het eerste deel van het debat centraal in het radioprogramma, waarbij thema’s als bereikbaarheid, duurzaamheid en hoe houden we de Hoeksche Waard jong? centraal staan.

Van 19.00 uur tot 20.00 uur staat het tweede deel van het debat gepland. Dit wordt uitgezonden via een stream op Rijnmond.nl.

