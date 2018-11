Wens voor hoogbouw buiten centrum Rotterdam

Het stadsbestuur van Rotterdam wil ook buiten het centrum en de Kop van Zuid torenflats plaatsen. Dat staat in een brief die maandag naar de gemeenteraad is gestuurd.

Wethouder Bas Kurvers van Bouwen wil onderzoeken of de huidige hoogbouwvisie kan worden aangepast om zo in de stad meer woningen in hoge flats te bouwen. Alleen op deze manier komen er in de binnenstad meer woningen en verdwijnen de groene plekken niet.





Pompenburg

Een van de eerste locaties waar de wethouder dit zou willen is rond het Pompenburg. Dat is het gebied tussen de Schiekade, Heer Bokelweg, Katshoek, Stroveer en Pompenburg.

In 2009 zijn er al plannen gemaakt voor dit gebied door VOF Hofplein, Vestia en Havensteder. Door de economische crisis kwam het plan tot stilstand. In de zomer van 2017 is besloten dat de plannen definitief niet doorgaan. Zo was er teveel ruimte voor kantoren en scholen gepland.





Minder kantoren, meer woningen

Informatieavond

Het afgelopen jaar is er aan nieuwe plannen gewerkt door onder meer Dura Vermeer, Vestia en Havensteder. Er zijn plannen voor een woontoren van 115 meter hoog. In de huidige conceptvisie wordt uitgegaan van ongeveer zevenhonderd woningen, waarvan 20 procent sociaal, 50 procent middelduur en 30 procent duur. Ook is er ruimte voor een hotel, horeca, dienstverlening en detailhandel.Er wordt voorgesteld de huidige houten luchtsingel te vervangen door een nieuwe. Ook wordt gekeken of het schoolgebouw waar het Grafisch Lyceum en het Bokelcollege in zitten kan worden gerenoveerd. En de gemeente wil graag een nieuwe basisschool bouwen.Eind november zal er een informatieavond worden gehouden voor buurtbewoners en ondernemers. Ook de wijkraden, de gebiedscommissies en de gemeenteraad zullen uitgenodigd worden.

Er is nu nog maar een conceptvisie. Het duurt zeker nog twee jaar voordat er een projectbestemmingsplan is.





Meer locaties

Als het aan het stadsbestuur ligt, is Pompenburg niet de enige plek waar hoogbouw gaat komen. Er wordt ook gedacht aan hoge flats bij Katshoek, het Zomerhofkwartier, het Schiekadeblok en bij belangrijke ov-knooppunten, zoals station Rotterdam-Alexander.