Capelle stemt in met uitbreiding woonwagenkamp

Er komen zes nieuwe plekken voor woonwagens in Capelle aan den IJssel. De gemeenteraad stemde maandagavond in met het nieuwe beleid voor woonwagenbewoners.

Dat was nodig na een uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens. Die bepaalde dat Nederlandse gemeenten geen uitsterfbeleid voor woonwagenkampen mogen voeren.

Capelle is de eerste gemeente in de regio die nieuw beleid heeft opgetuigd voor de kampers. Ook in Rotterdam, Hoogvliet en Spijkenisse eisen woonwagenbewoners een plek op, sommigen door locaties te kraken.

Woonwagenbewoners die op de plek van het woonwagenkamp aan de Burgemeester Schalijlaan in Capelle aan den IJssel willen wonen, voerden eerder dit jaar actie. Ze plaatsten caravans op de lege plaatsen om zo aandacht te vragen voor bewoners die graag op het kamp willen wonen maar geen toestemming kregen van de gemeente en woningcorporatie Havensteder.